Prime foto dal set de L’Allieva 3 con Alessandra Mastronardi | si attende Lino Guanciale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il set de L'Allieva 3 ha ufficialmente aperto i battenti da qualche settimana. Le riprese della terza (forse ultima) stagione sono in atto, e online spuntano leimmagini dal dietro le quinte. Il nuovo ciclo di episodi, diretti da Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini, riparte dal finale della scorsa stagione. La vita del PM Einardi, vittima di un attentato a stampo mafioso, è appesa a un filo. Giorgio Marchesi, dopo la sosta ne I Medici 3, tornerà a vestire i panni dell'affascinante pubblico ministero che si era insinuato nella storia tra Alice e Claudio. La coppia sarà più salda che mai? Oppure ci saranno nuovi ostacoli all'orizzonte pronti a far vacillare il loro amore? Ci ha pensato Fabrizio Coniglio, interprete di Visone, a pubblicare uno dei primi scatti dal set de L'Allieva 3 al fianco di. Quest'anno non ritroveremo il fedele Calligaris, poiché il ...

