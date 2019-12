Prime anticipazioni su La Casa di Carta 4 | Nairobi morirà? Parla Alba Flores | “Soffrirete”

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L'annuncio della data d'uscita de Ladi4, fissata per il 3 aprile 2020, è arrivato dal palco del CCXP (Brazil Comic Con Experience) che a San Paolo del Brasile ha raccolto oltre 3.500 fan per un incontro con parte del cast della serie.), Esther Acebo (Stoccolma), Pedro Alonso (Berlino), Darko Peric (Helsinki) e Rodrigo de la Serna (Palermo) hanno mostrato il video-annuncio della data d'uscita della quarta stagione e la prima scena della première. Senza spoiler ovviamente, ma qualcosa dall'evento è emerso. Ad esempio, che la prima scena de Ladi4, mostrata al pubblico, coinvolgerà il Professore (Alvaro Morte), in fuga dalla polizia nei boschi dopo aver assistito via radio a quel che crede essere stata l'esecuzione di Raquel (Itziar Ituno). In realtà l'amata ex ispettrice Murillo, ora membro della banda di rapinatori della Banca ...

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Ecco le prime anticipazioni #choc di @LiveNoneladUrso solo per voi! #noneladurso #pomeriggio5 - PrimeVideoIT : @ElectraGaunt Ciao Electra, non abbiamo anticipazioni in merito alla pubblicazione di nuovi film di Natale su Prime… - GIOURSO : RT @pomeriggio5: Ecco le prime anticipazioni #choc di @LiveNoneladUrso solo per voi! #noneladurso #pomeriggio5 -