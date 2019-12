Previsioni Meteo | ondata di gelo negli USA | fino a -30°C nel Midwest e forte “effetto

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una potente irruzione artica sta prendendo forma sugli Stati Uniti: farà precipitare le temperature ai livelli più bassi dallo scorso inverno e potrebbe gettare le basi per l’evento dilago” più grandera in questa stagione nel. L’imminentesarà molto intenso, durerà a lungo e sarà pericoloso per persone e animali che staranno all’aperto a lungo. Il freddo scenderà sugli USA passando per il Canada. “Aria artica molto fredda si spingerà verso sud nelle Pianure settentrionali e centrali e nei Grandi Laghi e neltra oggi e domani”, martedì 10 dicembre, spiega Jack Boston,rologo di AccuWeather. Boston si aspetta che alcune località dalle Dakota orientali al Minnesota e al Wisconsin settentrionale rimangano oltre i -18°C per un periodo di 24-48 ore tra stanotte e la notte di mercoledì. A complicare ancora di più le cose, la combinazione di aria ...

