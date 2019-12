Premio USSI | Braghin | «Vogliamo proseguire nella crescita ma non sarà facile» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Stefano, Head della Juventus Women, parla delladelle bianconere e delle ambizioni europee –(dal nostro inviato) – Stefano, Head della Juventus Women ha ritirato oggi il“Sportivo Piemontese 2019 –Special ‘Marco Ansaldo’”, conferito a Barbara Bonansea. Le sue parole a margine della premiazione. «Bisogna continuare così, la strada non èi miglioramenti vanno fatti sui dettagli. Sta andando bene, e questo ci da entusiasmo per il futuro ma non deve farci sentire appagati. Dobbiamo cercare di consolidarci a livello nazionale, per essere poi competitivi anche all’estero». Leggi su Calcionews24.com

JuventusFCWomen : ?????? @barbarabonansea vince il Premio USSI “Sportivo Piemontese 2019 - Premio Special 'Marco Ansaldo'”, ritirato dal… - gobboveroefiero : RT @JuventusFCWomen: ?????? @barbarabonansea vince il Premio USSI “Sportivo Piemontese 2019 - Premio Special 'Marco Ansaldo'”, ritirato dall’H… - SilviaPrato1 : RT @JuventusFCWomen: ?????? @barbarabonansea vince il Premio USSI “Sportivo Piemontese 2019 - Premio Special 'Marco Ansaldo'”, ritirato dall’H… -