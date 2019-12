Portici | vittoria in rimonta | il San Ciro porta bene agli azzurri

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Nella giornata di ieri nel match valevole per la 15esima giornata del Girone G di Serie D iltorna a vincere in casa. Superando per 2 reti ad 1 il Budoni. Ora gli, saliti a quota 17 punti a pari con i sardi del Lanusei, possono respirare un po’. Al momento staccata, anche se di misura, la zona play out. Lo stadio Sanai ragazzi del neo mister Mattiacci, alla secondaconsecutiva in casa. Eppure dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, gliad inizio ripresa soffrono il Budoni che al minuto 58 trova il vantaggio. Gara ripresa da Arpino che al 60esimo minuto riin parità i padroni di casa, sigillando di testa, dsviluppi di un calcio d’angolo, il momentaneo 1 a 1. Ad un quarto d’ora dalla fine arriva così il sorpasso azzurro, firmato al minuto 75 da D’Acuto, su uno splendido assist ...

