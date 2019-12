Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar | trama cast e curiosità del film in prima tv

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ancora un appuntamento con la sagadeisu Italia 1. Il quinto capitolo intitolatodei– Ladiva in onda lunedì 9 dicembre alle 21.20 intv. Ildel 2017 è diretto da Joachim Rønning e Espen Sandberg.deiladi: trailerdeiladiSempre pronto all’avventura, lo spavaldo capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) è costretto ancora una volta a fare i conti con la sfortuna quando i diabolicifantasma guidati dal vecchio e terrificante nemico(Javier Bardem), fuggiti dal Triangolo del Diavolo, decidono di uccidere ogni pirata che incontrano. L’unica speranza di Sparrow sarà trovare il leggendario tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo totale sui mari.deiladi ...

