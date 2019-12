Perchè si dice cornuto al marito tradito? Cosa c’è dietro le corna

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Vi siete mai chiesti perché si dica “fare le” o “avere le”? O ancora perché un uomosi dica “”? Eccoc’èquesto modo di dire così tanto utilizzato. Perché si associano leal tradimento? Ci sono modi di dire così radicati nella nostra lingua che non ci chiediamo mai da dove vengano o perché si usino. È il caso del termine “” utilizzato per riferirsi a un uomo o ad una donna vittima del tradimento da parte del partner. Sempre per lo stesso motivo si usano espressioni come “mettere le” “fare le” e “avere le”. Anche il gesto delle, che si fa sollevando il mignolo e l’indella mano, fa riferimento alla stessa. Ma quale è il motivo per cui si associano al tradimento? Come spesso accade, l’espressione ha delle ...

AndreaOrlandosp : Quando la Cassazione dice che una persona non doveva essere arrestata è sempre grave. Lo è di più se quel provvedim… - borghi_claudio : Non ho sentito che dice perché sono a cena ma a quanto mi dicono Renzi è ossessionato da me. Bene! Se sono in cima… - borghi_claudio : Scusa @gualtierieurope invece di straparlare sull'euro mi spieghi perchè Centeno qui dice che vi siete accordati su… -