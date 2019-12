Perché queste elezioni non cambieranno l’Algeria

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A pochi giorni dal voto non si placano le proteste in Algeria. Alla vigilia dellepiù contestate della storia algerina, il popolo nelle strade chiede di non votare e riforme costituzionali immediate ed efficaci. Nove mesi di proteste Ai cittadini algerini, soprattutto i più giovani, non sono state sufficienti le dimissioni dell’anziano presidente Bouteflika, simbolo di un ventennio di corruzione dilagante e di disoccupazione alle stelle. Con la disfatta politica di Bouteflika, l’esercito è diventato il principale protagonista della vita civile e politica algerina: ai militari il compito arduo di traghettare il Paese verso una nuova era. Ma i manifestanti non ci stanno: la priorità non è un nuovo Presidente bensì istituzioni transitorie ed una nuova Costituente.Leerano già state annullate lo scorso luglio per mancanza di candidati fino a quando, lo scorso novembre, la ...

