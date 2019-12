Pelonzi | domani conferenza su tema riqualificazione urbana

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – “, martedi’ 10 dicembre alle 12, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, si terra’ lastampa sullatica ‘Sbloccare subito investimenti e finanziamenti per la’.in cui partecipero’ come presidente del gruppo Pd in Campidoglio, a nome di tutto il gruppo capitolino, insieme agli altri capigruppo delle opposizioni per denunciare l’immobilismo della Giunta Raggi e la paralisi dell’intera macchina amministrativa capitolina che hanno ormai raggiunto livelli non piu’ sostenibili per Roma e per tutti i suoi cittadini. Fra i temi trattati ci saranno: il ritiro della proposta di deliberazione consiliare avanzata dalla Giunta Comunale in merito alla revisione delle procedure per la realizzazione delle opere a scomputo, il ritiro della proposta di deliberazione ...

