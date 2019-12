Patuanelli | “Pronti a intervenire” ArcelorMittal | lo Stato dentro l’Ilva

affaritaliani

(Di lunedì 9 dicembre 2019) "Nel caso in cui non riuscissimo a trovare un punto d'incontro con, il governo e' pronto a fare la sua parte, almeno per una transizione che potrebbe durare alcuni mesi, ma questo non e' nemmeno il piano B, e' un piano D", cosi' il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano. Segui su affaritaliani.it