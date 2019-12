Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix Torino 2019 | Hanyu | anche i campioni sbagliano

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La venticinquesima edizione del circuito ISUdi, culminata con leandate in scena al Palavela dilo scorso weekend, è ufficialmente passata agli archivi. E lo spettacolo non è mancato di certo. Tra record del mondo, momenti tesi, ribaltoni, imprevisti, lacrime di gioia e di dolore, tutti i pattinatori coinvolti hanno dato un contributo fondamentale, offrendo forse la Finale tra le più avvincenti della storia della disciplina. Una delle gare più attese è stata senza dubbio quella dell’individuale maschile, che ha visto trionfare lo statunitense Nathan Chen con ben 44 punti di distacco rispetto al secondo classificato Yuzuru. A pesare sul risultato, ovviamente, sono stati i due passaggi a vuoto nei due programmi del nipponico, ovvero la mancata combinazione dello short e la sequenza triplo axel/triplo axel ridotta a solo un axel ...

