Pattinaggio artistico | Campionati Italiani Bergamo 2019 | programma | orari e tv Il

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si Svolgeranno dal 12 al 16 dicembre presso la sede centrale di IceLab, quella disita in via San Bernardino 141, ididi figura. La competizione sarà uno spartiacque importante per stabilire alcune gerarchie ancora non ben delineate, soprattutto nell’individuale femminile, dove assisteremo a una battaglia interessantissima tra le atlete che più si sono distinte in questo primo stralcio di stagione: da Alessia Tornaghi a Lara Naki Gutmann passando per Marina Piredda, Lucrezia Beccari e Lucrezia Gennaro, senza dimenticare la leonessa veterana Roberta Rodeghiero. Tra le altre sfide imperdibili impossibile non citare quella tra la stella di casa Matteo Rizzo e Daniel Grassl, entrambi reduci da risultati prestigiosi in ambito Internazionale. Attesi inoltre Charlène Guignard-Marco Fabbri, i quali useranno la gara come test per continuare ad ...

Alessia60216960 : RT @bordoni_saker: 'Tre bandiere russe si alzano sul ghiaccio di Torino': Alena Kostornaya, Anna Scherbakova e Alexandra Trusova hanno conq… - hermzec : RT @bordoni_saker: 'Tre bandiere russe si alzano sul ghiaccio di Torino': Alena Kostornaya, Anna Scherbakova e Alexandra Trusova hanno conq… - Filippob8 : RT @bordoni_saker: 'Tre bandiere russe si alzano sul ghiaccio di Torino': Alena Kostornaya, Anna Scherbakova e Alexandra Trusova hanno conq… -