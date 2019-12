Parigi può attendere | Su Rai uno la commedia di Eleanor Coppola | Trama

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Andrà in onda martedì in prima serata su RaiUno il film “può”. E’ unadel 2016 diretta da, con interpreti Diane Lane e Alec Baldwin Sarà trasmesso martedì 10 novembre in prima serata tv il film “può”, la-sentimentale è diretta da, con protagonisti Diane … L'articolopuòSu Rai uno ladiproviene da www.meteoweek.com.

nocvtis : @levisenvpai same e a quanto pare per Parigi escono già venerdì hahahaha mi lancio dalla finestra comunque forse… - GiuliettaVanni : RT @PieraB4: @EugenioCardi @GiuliettaVanni Ma si riesce a capire che la Scala di Milano(proprio come teatro intendo) è un'eccellenza? Così… - PieraB4 : @EugenioCardi @GiuliettaVanni Ma si riesce a capire che la Scala di Milano(proprio come teatro intendo) è un'eccel… -