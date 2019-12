Parco Nazionale della Majella | al via il progetto europeo Life ArcProm per la convivenza

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si è tenuta in questi giorni a Salonicco la prima riunione che ha dato ufficialmente il via al18 NAT / GR / 000768) la cui mission è descritta proprio dal titolo: “Migliorare lauomo-orso in 4 parchi nazionali dell’Europa meridionale”. Dal 26 al 28 novembre tutti i soggetti coinvolti e rappresentati da più di 25 esperti greci e italiani hanno discusso e pianificato gli interventi che verranno attuati in Italia e Grecia per migliorare latra orso bruno e uomo e quindi favorire la conservazionespecie. Il, finanziato per il 75% dal fondoNatura dell’Unione Europea, sarà attuato in tre aree protette in Grecia (Parchi Nazionali di Rodopi, Prespa e Nord Pindo) e in Italia nel(Abruzzo) con la partecipazione degli enti di gestione competenti. Le squadre di esperti ...

