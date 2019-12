Parasite è il miglior film del 2019 per la Los Angeles Film Critics Association

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I LosAwards premiano il coreanocomedell'anno, ii attori sono Antonio Banderas per Dolor Y Gloria e l'outsider Mary Kay Place per Diane.del coreano Bong Joon-ho è ildelper la Los. Bong si porta a casa anche il premio per laregia superando di poco Martin Scorsese e il suo The Irishman. I LosAwards hanno un occhio di riguardo per gli outsider, ce lo dimostrano nel premio allaattrice andato a Mary Kay Place, protagonista del dramma indie Diane, mentreconquista il cuore dei giurati anche per quanto riguarda l'interpretazione di Song Kang-ho,attore non protagonista. Laattrice non protagonista è Jennifer Lopez, ...

