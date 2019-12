Paolo Gentiloni | necessario rivedere il patto di stabilità

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il commissario europeo,, ha espresso le sue perplessità suldi, misura adottata in un momento di crisi che andrebbe rivista. Lo ha annunciato durante un’intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, nella quale ha sottolineato anche le nuove sfide che si presentano nel futuro dell’Eurozona.suldi“Dobbiamo mettere in chiaro che queste regole sono nate in un momento particolare, nel contesto di una crisi. Ora però da questa crisi siamo fuori. E abbiamo altre sfide davanti a noi: la lotta al cambiamento climatico e il pericolo di avere, per un lungo periodo, una crescita bassa e una bassa inflazione”. Questo quanto dichiarato alla stampa tedesca da, che ribadisce come il contesto delle leggi europee debba essere gradualmente adeguato a questi cambiamenti. Il commissario europeo ha inoltre ...