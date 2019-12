Pancho Pardi | Care Sardine | non fate come noi Girotondi

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Se creeranno o meno un partito, si vedrà. “Si può arrivare anche a una sorta di meticciato tra partito e movimento politico”, dice Francesco “. Adesso, però, aggiunge, “ledevono capire che non si può solo scendere in piazza, non si possono fare manifestazioni all’infinito. A un certo punto bisogna fermarsi e iniziare, in autonomia, a ragionare su cosa si vuole fare e dove si vuole andare”.Settantaquattro anni, alle spalle una carriera da docente universitario a Firenze, nel 2008 è stato senatore per Italia dei Valori. Sei anni prima, nel 2002,fu tra i promotori della prima manifestazione italiana per la libertà d’informazione e l’autonomia della giustizia durante l’era del secondo governo Berlusconi e tra i protagonisti dei, ai quali le...

anglotedesco : NEWS DALLE CITTA'.Firenze,l'ex IDV Pancho Pardi in piazza con le sardine - EmilianoTesta2 : @RepubblicaTv @repubblica Goffa operazione di restyling. Finti apartitici con il pd dietro. Tipo il capetto di Mode… -