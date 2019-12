Panchina Napoli | sempre più Gattuso | Ringhio può arrivare a stretto giro di posta

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sono orepiù calde in casa, in particolar modo tiene banco la questione relativa alladel club azzurro. La squadra di Carlo Ancelotti èpiù in crisi, non vince ormai da tantissimo tempo e nella sfida contro l’Udinese ha conquistato solo un punto. Lo spogliatoio è ormai spaccato tra calciatori contro la dirigenza e malumori anche sul fronte allenatori con la fiducia nei confronti di Ancelotti che è ormai ai minimo storici. Il presidente De Laurentiis sembrapiù intenzionato al ribaltone ine l’esonero dell’allenatore potrebbeanche in caso di qualificazione agli ottavi. Già scelto il nome del sostituto, Gennaro, l’ex Milan è un profilo che piace molto alsia per una questione tecnica che caratterieale, neglio ultimi giorni sono andati in scena vari contatti che hanno portato ad un accordo ...

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… - DiMarzio : Il #Genk in campo, #Ancelotti in panchina. #Gattuso sullo sfondo ?? #Napoli, che vigilia di #Champions ?? - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Intervenuto a #CalcioMarket, @AlfredoPedulla spiega i retroscena della trattativa che potrebbe portar… -