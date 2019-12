Pallavolo | al mondiale per club l' Italia vince tutto

gqitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Domenica di gloria per lana. Due squadrene vincono il rispettivopermaschile e femminile: il Lube Civitanova tra gli uomini e l'Imoco Volley Conegliano tra le donne, in un abbraccio ideale sul tetto del mondo dalla distanza geografica delle finali; in Brasile gli uomini che hanno battuto il Sada Cruzeiro per 3-1 (25-23, 19-25, 31-29, 25-21) e in Cina le donne che si sono imposte ugualmente 3-1 sull'Eczacibasi Istanbul., un risultato che non si vedeva dal 1992 Erano 27 anni che due formazionine nonvano le due versioni – maschile e femminile – delper. L'ultima volta era accaduto nel 1992, anno di grazia al termine di un ciclo che aveva visto lana dominare negli anni Ottanta su tutti i campi d'Europa e del mondo accumulando qualcosa come 49 titoli europei e ...

