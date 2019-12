Pallanuoto femminile | World League 2019-2020 | mercoledì Italia-Russia ad Ostia | azzurre a

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Torna in acqua il Setterosa, alla seconda partita stagionale per ladi. Gioca nuovamente in casa la Nazionalena che sfidasera alle 20.30 adla, in quello che è il recupero della prima giornata della manifestazione internazionale. L’obiettivo è ovviamente quello di portare a casa il successo per non perdere il passo delle prime della classe con questa nuova formula che prevede un girone unico all’na, scontri diretti di sola andata e passaggio del turno per le prime tre della graduatoria. Seconda sfida della carriera sulla panchina della Nazionale tricolore per Paolo Zizza che, superato più che positivamente l’esordio con l’Olanda (una sconfitta, solo dopo i tiri di rigore con le campionesse d’Europa), ora può puntare a timbrare risultati di prestigio. Torna Roberta Bianconi, ...

