Pallamano | sconfitta in trasferta per l’Endas Capua

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiindell’ ENDASa Salerno contro la forte squadra del Lanzara 2012 (che aspira alla vittoria finale, ma oggi seconda forza del campionato) che è allenata da Manojlovic N. , l’ esperto allenatore proveniente dall’ HC Fondi, con il punteggio di 40 – 29 ( primo tempo 20 – 10). Netta la supremazia tecnica e motivazionale dei locali, nel primo tempo, dove Manojlovic figlio dell’ allenatore e vera promessa di questa squadra visto la sua giovane età (10 reti), non lasciava scampo aini che, forse per la, forse per i troppi errori, banali, in attacco lasciavano via libera alle controfughe di Petito S. ( 6 reti) e compagni che non lasciavano scampo a Giacoboni S. tra i pali. Nel secondo tempo la squadra del presidente Vittorelli sembra più determinata e motivata tanto che De Siero ( 7 reti ) e Affinito Manuel (8 ...