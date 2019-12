Pallamano | Mondiali 2019 | Norvegia in testa al gruppo I | si deciderà tutto all’ultima

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Seconda giornata di gare nelI del Main Round, nell’ambito deidifemminile, che vede ora inalla classifica la, tra le favorite della vigilia, che si è imposta per 36-25 sulla Corea del Sud, in grande difficoltà nella seconda fase, e ora a serio rischio. Sfida praticamente senza storia, e decisa già nel primo tempo, culminato sul 20-10, con le scandinave che nella ripresa amministrano il distacco, approfittando anche per ruotare le effettive a referto. Cade, e questa volta può costare caro, anche l’Olanda, che si aggrappa inutilmente alle 5 reti di Estavana Polman, uscendo con le ossa rotte dal confronto con la Danimarca, per 27-24, con la Germania che non ne approfitta per mettere in ghiaccio la qualificazione, cedendo 29-28 alla Serbia. I risultati di oggi:-Corea del Sud 36-25 Danimarca-Olanda ...

