Paese vecchio e famiglie sole | questa la vera sfida

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ieri e oggi sono accaduti due eventi che hanno portato a due notizie: il primo è la diffusione del rapporto di Eucoop sui dati raccolti dall’ispettorato del lavoro in merito alle motivazioni che inducono i genitori ad abbandonare il proprio lavoro.Il secondo è ciò che è avvenuto oggi durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più’ dove il ministro Gualtieri e il segretario della Lega Matteo Salvini si sonoti a distanza, promettendo un confronto diretto a gennaio, sul tema delle risorse che il governo stanzierà nella manovra di bilancio per agevolare l’accesso delleagli asili nido. In realtà quest’ultima notizia è di per se composta da due fatti unici: parlare finalmente di asili nido in un confronto tv e che a farlo siano due uomini. Speriamo bene.Il rapporto EUcoop ci pone di fronti a ...

