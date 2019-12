Osteria Nonna Maria a Milano | menu e prezzi del ristorante romano

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In Via Macedonio Melloni, 40 asi trova una tipicaromana che non ha nulla da invidiare alle osterie della Capitale. Anzi, dasi può gustare la migliorie cucina tradizionale romana, rimanendo comodamente adove si può trovare di tutto: si passa da trattorie e ristoranti che propongono la cucina tradizionale milanese, come ilStelvio o la trattoria Madonnina, ad altri che propongono piatti di altre regioni d’Italia, come appunto l’L’propone solamente cibo di ottima qualità e soprattutto stagionale. Il locale offre i migliori piatti della tradizione culinaria romana e, di conseguenza, ilriporta solamente piatti tipici della Capitale. Tra questi possiamo trovare il piatto simbolo di Roma, ossia la pasta alla carbonara, oppure la pasta ...