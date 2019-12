Oroscopo Branko settimanale | le previsioni di oggi | 9 dicembre 2019

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)del giorno e della settimana: leda, 9, fino al 12 Sfogliando il libro “– Calendario Astrologico”, riportiamo di seguito piccole informazioni generali relative alledell’didella settimana e di, lunedì 9, con indicazioni valide fino a giovedì, in quanto dello zodiaco da venerdì in poi ce ne occuperemo in vista del prossimo weekend. L’di(9) e della settimana didei nati sotto il segno dell’Ariete dice che a partire daMercurio è ottimo, mentre da domani il Toro avrà i suoi momenti migliori di questo mese. Cautela attorno a giovedì 12 per la forma fisica, se si appartiene ai Gemelli, mentre in vista della fine del mese, il Cancro deve essere cauto con lo sport e alla guida.della settimana e del giorno: ...

