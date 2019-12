Orfane femminicidio,Catalfo: soluzione

"E' stata depositata al Senato la norma che,in casi come questo e in altri analoghi, tutela da ogni forma risarcitoria diretta gli orfani di" Lo annuncia la ministra del Lavoro Nunzia, sul caso delle due ragazzedi Massa Carrara a cui era stato inizialmente chiesto un rimborso di 124mila euro per l'assegno di invalidità erogato all'uomo ferito dal padre uxoricida. "Le spese-spiega-saranno coperte dal Fondo di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso,intenzionali violenti e dei crimini domestici".(Di lunedì 9 dicembre 2019)