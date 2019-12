Oltre 30 Scosse di Terremoto a Firenze Tanta Paura e Poche Certezze

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)- Decine didisi stanno susseguendo dalla notte scorsa nel Mugello, in Toscana. La più forte, di magnitudo 4.5, è stata registrata alle ore 4.37 ed è stata avvertita fino ae Pistoia. Per le altre, l'intensità è stata minore, ma comunque fino a 3.2. In corso verifiche su eventuali danni, e scuole chiuse in alcuni Comuni dell'area. Sospeso il traffico ferroviario nel nodo diper verifiche tecniche sulle linee. Bloccata anche l'Alta velocità trae Bolognaal traffico regionale. Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, due gli epicentri: uno a Scarperia San Piero (FI), dal quale ha preso origine la scossa più violenta; l'altro a Barberino del Mugello (FI). Molte le persone che via via hanno abbandonato le abitazioni e sono scese in strada, ...

