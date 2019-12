Olivia contro Loredana Bertè dopo le parole su Mia Martini

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Perché continuare a raccontare cose non vere? Perché gettare ombre anziché fare luce? Perché non parlare dell’arte e delle tante cose belle e positive della nostra amata sorella e basta?“, la rabbia diè tangibile nellepubblicate su Facebookla notizia dell’intervista dia Verissimo dove ha ricordato in lacrime la sorella Mia. LediDurante la puntata di Verissimo,ha ricordato la sorella: “Mimì è stata arrestata per uno spinello che le avevano messo in tasca. Sapessi il mio sconforto. Io facevo musical allora e il lunedì ce l’avevo libero e andavo a trovarla. Cantava e cuciva a maglia. Io ho lasciato la scuola perché dovevo occuparmi di lei. Poi quando è stata liberata, prima del processo l’abbiamo nascosta in una soffitta per un anno intero. Ha avuto una vita davvero d’inferno. Poi le malelingue, ...

