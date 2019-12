Oggi il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky si

ilpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lunedì ilsi incontreranno per la prima volta per discutere della guerra in Ucraina, in una riunione organizzata a Parigi e che sarà mediata dalfrancese Emmanuel Macron e dalla

Capezzone : Oggi su @atlanticomag imperdibile @marco_gervasoni sulla #primadellascala e sull’élite che applaude il suo Presiden… - marattin : Il mio intervento di oggi alla Camera, in occasione dell’informativa del Presidente del Consiglio sulla riforma del… - StefanoFassina : Su #Mes qui mio intervento oggi alla Camera dopo Presidente Conte: rinviare e riaprire discussione, perché Mes aum… -