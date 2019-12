Nuova Zelanda | erutta il vulcano White Island | almeno 5 morti VIDEO

blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) AGGIORNAMENTO 15:20 - Sarebberocinque iprovocati dall’improvvisa eruzione del. Diversi turisti risultano ancora dispersi. Il bilancio, provvisorio, potrebbe aggravarsi di ora in ora. Secondo il governo, suerano presenti circa 12 persone quando ilha cominciato are e testimoni affermano che alcuni dei turisti sull’isola erano proprio sull'orlo del cratere al momento del fenomeno eruttivo.il, un morto e vari dispersi ()Un morto e diversi feriti dispersi durante l’eruzione del, uno dei più attivi dellae sito a largo delle coste di North. Il bilancio, secondo quanto fanno sapere le autorità locali, è però provvisorio. Sono 23 le persone messe in salvo, ma al momento dell’eruzione sull’isola c’erano circa un centinaio di turisti. Le autorità locali ...

repubblica : Nuova Zelanda, vulcano in eruzione sorprende gruppo di turisti. Il premier: “Alcuni dispersi” [aggiornamento delle… - Agenzia_Ansa : Erutta #vulcano in #NuovaZelanda, almeno 5 morti, diversi feriti, turisti dispersi. Una ventina i visitatori sull'i… - fattoquotidiano : Nuova Zelanda, erutta il vulcano Waakari: 5 morti e diversi dispersi. 23 turisti soccorsi -