Nuova Zelanda | erutta il vulcano Waakari | 5 morti e diversi dispersi 23 turisti soccorsi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Almeno 5 i, secondo quanto riferito dalla polizia locale, edopo l’eruzione improvvisa di lunedì delnella piccola White Island, in. La premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha precisato che sul cratere delal momento dell’eruzione c’erano una dozzina die, dunque, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Al momento sono 23 le persone messe in salvo. La premier, che in conferenza stampa a Wellington ha definito l’episodio “molto significativo“, ha precisato che i visitatori feriti, di cui non sono stati resi ancora noti né il numero né le nazionalità, sono stati immediatamente trasportati per le cure nella vicina North Island, l’isola più a nord dell’arcipelago neozelandese. Dall’ospedale St. John fanno sapere che, sulla base delle testimonianze delle persone ricoverate, ...

