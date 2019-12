anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’Azienda Ospedaliera “San Pio” ha consegnato nel corso di una cerimonia nella Sala convegni dell’Ospedale “Rummo” le chiavi di unaper ladele per l’immunoematologia alla Fratres. Il nuovo mezzo consentirà di procedere alladelnelle strade di Benevento e provincia dai cittadini volontari. L’iniziativa si spiega con il fatto che nel corso degli ultimi duesia drasticamente diminuita ladelda parte dei volontari. Tutte le persone, uomini e donne, maggiorenni, in buona salute, che non abusano di alcool, che non fanno uso di droghe, che non hanno comportamenti a rischio, possono donare ogni tre mesi il lorosenza alcun problema per la loro salute fisica (anzi spesso la donazione è un vero e proprio vantaggio); ma molti si dimenticano di ...

anteprima24 : ** Nuova #Autoemoteca per la raccolta del sangue: donazioni in calo rispetto a 2 anni fa ** - 98zerocom : 'Diamo il meglio di noi...', l'Asp di Messina dona nuova unità autoemoteca - AspMessina : Giorno 3 Dicembre, alle ore 12.30, in piazza Liberty, verrà presentata la nuova Autoemoteca 'Patti' dell' ASP di M… -