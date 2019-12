Nuoto | Simona Quadarella | “Non mi aspettavo questo risultato nei 400 | siamo andati molto

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Nazionale italiana diè tornata quest’oggi nel Bel Paese dopo una settimana sensazionale ricca di medaglie e di record personali ottenuti a Glasgow in occasione dei Campionati Europei 2019 in vasca corta. Venti medaglie (con 6 ori) e secondo posto nel medagliere della manifestazione alle spalle della Russia per un’Italia che ha davvero impressionato in un contesto di gara (vasca da 25 metri) storicamente non così favorevole ai colori azzurri.è sicuramente una delle regine di questi Europei con un bottino di due medaglie d’oro conquistate nei 400 e negli 800 metri stile libero a conferma di uno status di fuoriclasse indiscussa nonostante uno stato di forma non ancora ottimale. La romana classe 1998 ha bissato i titoli continentali ottenuti proprio a Glasgow nel 2018, anche se in quel caso la tripletta d’oro 400-800-1500 si materializzò ...

