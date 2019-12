“Non ti permettere!” Caos a Vieni da me | l’ospite in studio e arriva quella telefonata…

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una giornata che in casa Rai non dimenticheranno, la lite tra Giampiero Mughini e Alba Parietti ada me sta già facendo il giro della rete. Come lo sguardo incredulo di Caterina Balivo. Rispondendo a una domanda su Alba Parietti, Gianpiero Mughini avrebbe affermato: «Non penso che Alba Parietti sia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa di essere. Come quando parla della seconda guerra mondiale…». Sarebbe stata proprio questa la frase che avrebbe fatto infuriare Alba Parietti, che a quel punto ha chiamato in diretta. di mettere in dubbio la mia conoscenza sulla periodo della Resistenza. Mio padre è stato un partigiano». Mughini, inquadrato, commenta: «Un comizietto da quattro soldi…». A questo punto, interviene Caterina Balivo che conclude: «Alba hai replicato. Mughini mi pare non voglia rispondere». Continua dopo la foto Mughini ha messo la parola fine ...

