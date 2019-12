“Non sto bene” La confessione di Beatrice Valli preoccupa i fan E il matrimonio con

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è in dolce attesa per la terza volta. I fan della ex protagonista di Uomini e donne sono in estasi., che oggi è un’influencer da 2 milioni di follower, è molto attiva sui social e rende i fan partecipi della sua vita.aspetta il secondo figlio da Marco Fantini: dopo Bianca arriva un nuovo bebè (maè anche mamma di Alessandro, il figlio avuto dalla precedente relazione). Dal momento che, come dicevamo, Bianca è molto attiva sui social, ha risposto, tramite le Instagram Stories, ad alcune domande del suo pubblico. Ai fan ha rivelato di conoscere già il sesso del bebè ma, per il momento, non ha rivelato nulla, anzi, è stata piuttosto sibillina: “Come sapete, preferirei un maschio… – ha detto – però sappiamo già l’esito, quindi nei prossimi mesi vi diremo. Nascerà entro le prime due settimane di maggio, spero anche prima. ...

Marcozanni86 : Magari a sto giro qualcuno ci ascolta e non viene a lamentarsi dopo... #stopMES - CatalfoNunzia : Sto seguendo da vicino il caso di Massa Carrara. Troveremo una soluzione per tutelare tutte le persone coinvolte. D… - LegaSalvini : #SALVINI A #MEZZORAINPIÙ: GLI EMILIANI E ROMAGNOLI CHE INCONTRO CHIEDONO E VOGLIONO VITA REALE, NON SARDINE… -