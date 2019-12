kontrokultura

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Dein love con Belen Rodriguez Da qualche meseDesi è riavvicinato alla moglie Belen Rodriguez e la loro storia d’amore è ripartita da dove si era fermata circa quattro anni fa. Una relazione sentimentale che era stata arricchita da un bellissimo matrimonio e successivamente c’è stata la nascita del … L'articolo ‘Non, laè degenerata…’:Dedel suoproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : 'Non dormivo, la situazione è degenerata...': Stefano De Martino parla del suo dramma - - DeviStareCalmo : Sapete qual è la cosa più inquietante dell'ustione che ho sulla mano? Che è successo di notte, mentre dormivo. Prob… - leonardicarmen : ????????????Praticamente la storia della lega....boh non so non ci stavo ma se ci stavo dormivo?????????????? -