“No all' Esm se non cambia la logica europea” | l' appello di 32 economisti

feedproxy.google

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Pubblichiamo oggi l', originariamente proposto su “MicroMega”, di 32che rifiutano la riforma dell'European Stability Mechanism, noto anche come Fondo salva Stati, se laeuropea non uscirà da quella di austerità che caratterizza ogni riforma proposta a livello economico. I governi europei stanno discutendo due importanti riforme ed entrambe, per come al momento sono strutturate, possono avere per l'Italia conseguenze molto gravi. Quella che è giunta alle ultime battute (...) - Economia / Economia, Europa, , ESM, Stabilità

StefanoFassina : Su @_MicroMega_ appello per #NoMes da 32 economisti europeisti, in larghissima parte ex elettori del @pdnetwork Car… - Paolo_Bargiggia : Se accendi la tv e all'improvviso senti un'intervista di Antonio Conte, come minimo pensi che gli sia morto il gatt… - LucaBizzarri : Questo insegna all’Università. Dice che non importa se Topolino sia davvero o no un topo parlante, ma i casi di Gam… -