Nissan GT-R50 by Italdesign | la supercar giapponese parla anche italiano – FOTO

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La GT-R50 byè nata dalla collaborazione fra il costruttoree la nota firma italiana del design: è stata ideata per celebrare i 50 anni di carriera della GT-R, lanciata nel 1969, e del centro stile torinese, nato nel 1968. La vettura era stata svelata a metà dello scorso giugno, sotto forma di prototipo, e il primo modello prodotto per la circolazione stradale sarà esposto in anteprima assoluta al Motor Show di Ginevra, il prossimo marzo, proprio presso lo stand di. Le consegne dellaitalo-, in edizioni limitata a 50 pezzi, inizieranno a fine 2020. Nel frattempo, però, la vettura sarà esposta alCrossing nel quartiere Ginza di Tokyo, a dicembre, e al Tokyo Auto Salon, a gennaio. Prezzo? A partire da 990 mila euro (più tasse). “I nostri clienti hanno apprezzato il contributo fornito da, che vanta una lunga ...

