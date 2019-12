ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Laè statata per 4dalla Agenzia Internazionale Anti, la. Gli atleti russi che possono dimostrare di non essere stati coinvolti nello scandaloche ha portato allapotranno gareggiare, ma sotto bandiera neutrale, senza i colori della propria nazione. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo dellariunitosi a Losanna, con una decisione unanime. Laha giudicato inadempiente laper la mancanza e la manipolazione di dati su decine di atleti trovati positivi negli ultimi. Ha scoperto per esempio che dal database del laboratorio di Mosca sono stati eliminati elementi chiave per collegare le manipolazioni tra loro. E che il database del 2019 è sostanzialmente uguale a quello fornito nel 2015, con diversi file che potrebbero contenere analisi sospette cancellati o alterati. L'articolo...

napolista : Niente Olimpiadi e Mondiali, la Wada squalifica la Russia per 4 anni per doping. Gli atleti che possono dimostrare… - oktennis : Sharapova giocherà nel World Team Tennis. Niente Olimpiadi a Tokyo, e Palermo? - laberty95 : Niente oggi mi indigno sull'età delle persone: cosa mi rappresenta che Benedetta Pilato ha DIECI ANNI in meno di m… -