Nel Milleproroghe il rinvio di 6 mesi della riforma Orlando sulle intercettazioni

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tra i rinvii contenuti nel, che potrebbe entrare in manovra, ce n’è uno che sta irritando gli ambienti del Pd: si tratta dello slittamento di sei, dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020, delle norme.Fonti parlamentari citate dall’Agi riferiscono di malumori tra i dem per la decisione di inserire nel cosiddettoildi 6dell’entrata a regime delle nuove norme previste nella cosiddetta.Le opposizioni nei giorni scorsi avevano parlato di uno scambio tra dem e M5s sullaprescrizione. Ma la decisione di chiedere ildell’entrata in vigoreè unilaterale, spiegano fonti parlamentari del Pd, non se ne era mai discusso. Da qui lo sconcerto da parte dei dem, anche perché - viene riferito - nella scorsa ...

