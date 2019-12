“Natale senza te” Carolina Stramare | il dolore di Miss Italia | un lutto difficile da

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Perquesto Natale non sarà un periodo felice. Lana rivolge un pensiero alla madre, scomparsa un anno fa. Non è facile affrontare una perdita così tanto importante, soprattutto quando le festività invitano alla condivisione di momenti felici per lo più trascorsi in famiglia.condivide i suoi ricordi con i suoi più affezionati follower. “Questo Natale sarà faticosote”: con queste parolericostruisce su Instagram il Natale che era solita festeggiare con la madre. Laprova a esorcizzare ilcon i ricordi più lieti, che hanno visto mamma e figlia insieme, felicemente assorte nei preparativi natalizi e non solo: “Stamattina sono tornata a casa e finalmente mi sono decisa a fare l’albero. Mi sono resa conto che scegliere la disposizione delle palline quest’anno è stato un po’ più faticoso”. Continua dopo ...

vaticannews_it : #1Dicembre #PapaFrancesco a #Greccio Mons. Pompili @CEI_news ”La lettera del Papa sul #presepe ci aiuta a ritrovare… - irenesalaris : La poesia più brutta di Natale la sto leggendo adesso. Oscena e senza senso. - kaiserdom222 : @NuvolaNeraClub Mi fai un regalo di Natale? Vorrei vederti senza veli...dal vivo ???? -