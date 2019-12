Natale 2019 ad Assisi per ricordare la Tempesta di Vaia | “Prendiamoci cura della Madre

viagginews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ricorda gli alberi e le foreste distrutte dalladi: l’omaggio in occasione del. Il giorno dell’Immacolataadsi sono accese le luminarie in città, l’albero diin piazza ed è stato inaugurato il Presepe. Questa città, così carica di religiosità e di pace, proprio per essere legata … L'articoloadperladi: “PrendiamociTerra” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : A @Roma si accende #Spelacchio, folla a piazza Venezia. Illuminata anche via del Corso, parte il #Natale della Capi… - juventusfc : Con Capitan @chiellini al Natale Bimbi FCA! - repubblica : Lodi, rapinano la banca prendendo in ostaggio i clienti: vanno via col bottino augurando 'Buon Natale' -