Napoli | le poesie di Olga Fernandes finanziano i defibrillatori per la Municipale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Domani 10 dicembre alle 18 e trenta presso la libreria Raffaello a via Michele Kerbaker 35, Vomero, sarà presentato il libro “l’ORigano” della giornalista. Il ricavato della vendita dei libri sarà utilizzato per dotare dile moto della poliziadi. “L’ obiettivo – spiega la- è accostare di nuovo la politica ai bisogni reali di tutti noi. La salute, la cultura ed il lavoro sono obbiettivi che devono essere perseguiti da tutti”. Domani saranno presenti il generale Ciro Esposito, comandante della poliziadi, alcuni poliziotti che in questi giorni si sono distinti per aver rischiato la loro vita per aiutare chi era in gravi difficoltà, molte associazioni di volontariato e i giovani rappresentanti di tutti i partiti ...

