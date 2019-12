anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Più di 20 mila persone hanno popolato il. Sono le cifre del successone della nuova “”, andata in scena domenica sera nel popolare quartiere napoletano che al calare della sera si è illuminato per unadi festa, musica, cibo e shopping. Entusiasta il sindaco Luigi de Magistris per un“più vivo che mai, come mai lo era stato prima d’ora”. Un successo che cambia, secondo il primo cittadino, la narrazione che dipingeva storicamente il quartiere come “un luogo buio, ricurvo, impenetrabile”. Ora è “un quartiere pieno di luci, di caos energico, di musica, cibo, umanità e voglia di riscatto. Ieri sera ha dimostrato il suo orgoglio identitario, ha mostrato al mondo di avere un’anima, un’anima bella”. Dello stesso avviso anche Ivo Poggiani, presidente della III ...

anteprima24 : ** #Napoli, in 20mila per la notte bianca al Rione Sanità: 'Inimmaginabile fino a pochi anni fa' **… - TuttoQuaNews : RT @napoli24: Napoli, oltre 20mila persone alla Notte bianca del Rione Sanità - Notiziedi_it : Napoli, oltre 20mila persone alla Notte bianca del Rione Sanità -