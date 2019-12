Museo della Resistenza | il progetto | come sarà la struttura in Piazza Baiamonti

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una piramide di vetro alta 2500 metri quadri in, progettata dagli architetti Hergoz e De Meuron.questa la sede dele a diffondere la decisione ci hanno pensato il Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini e il sindaco Beppe Sala durante una conferenza a Palazzo Marino.: annunciato ilPer realizzare la piramide di vetro, gemella dell’attuale sedeMicrosoft, è già previsto un finanziamento. 2,5 milioni erano già stabiliti per il primo intervento pensato per allargare la CasaMemoria e a questi si vanno ad aggiungere altri 15 milioni. La prima idea riguardante la CasaMemoria non aveva convinto i cittadini che con una petizione di circa 4mila firme aveva chiesto di aprire ilin una sede esterna, più ampia. Tra le prime firme compariva anche il nomesenatrice a vita ...

