Muratore vince 105 milioni di sterline alla lotteria ma non vuole saperne di lasciare il

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il 19 novembre la sua vita è cambiata. Almeno in parte. Perché Steve Thomson, è un 42enne inglese che vive a Selsey, ha vinto la, o meglio, l’Euromillions e si è portato a casa 105di. Solo che l’uomo,, non ha alcuna intenzione diil suo lavoro: “Ho ancora dei lavori da finire, avevo preso degli impegni coi clienti e non posso abbandonarli. Non ho la minima intenzione di smettere di lavorare, voglio mantenere la parola data ai clienti e comunque non voglio tenere tutto per me – ha detto al Mirror – Quello che abbiamo vinto è anche troppo per la nostra famiglia, ho deciso che saremo generosi: vogliamo aiutare i nostri parenti e i nostri amici, ma anche tante persone che in questo momento si trovano in difficoltà. Vogliamo che sia un buon Natale per tutti, non solo per noi“. Chi lascerà il lavoro sarà la ...

