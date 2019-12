notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tragedia a Rushden, nel Regno Unito. Levi Davis, una giovanedi 25è morta sabato scorso, 7 Dicembre 2019, dopo essere stata colpita con un fendentedi interrompere un litigio scoppiato tra due 27enni. I due ragazzi sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Il diverbio tra i due sarebbe nato a causa di un incidente stradale verificatosi poco prima. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, Levi Davis, madre di due bimbe piccole, è stata pugnalata a morte intorno alle 20.30 di sabato sera. Inutili tutti i tentativi dei soccorritori di rianimarla. Giunti sul luogo dell’incidente, ne hanno dichiarato il decesso.di 25La donna abitava, molto probabilmente, poco distante dal luogo in cui è stata, a Wellingborough Road. Intervenuta per fermare i due uomini che stavano ...

stanzaselvaggia : Segnali belli. Muore una giovane mamma marocchina che lascia due bimbe piccole e a Lomagna, provincia di Lecco, cri… - notizieit : Muore mamma di 25 anni: accoltellata mentre cercava placare una rissa - RacuMara : RT @Nanoalto: Prova a separare due ragazzi che stanno litigando per strada: mamma di 25 anni muore accoltellata -