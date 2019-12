Mugello, 36 scosse nelle ultime 12 ore

Sono 36 lesismiche verificatesi nel12 ore, con epicentro nei comuni di Scarperia San Pietro e Barberino, dove sono risultate danneggiate alcune abitazioni e una chiesa. "Non c'è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a persone" e i danni agli edifici non sono "gravi", ha detto il prefetto di Firenze, Lega. Intanto, è ripresa la circolazione dei treni sulla linea ad Alta velocità nei pressi del nodo di Firenze,che era stata sospesa dopo la scossa più forte di magnitudo 4.5, avvertita anche a Prato.(Di lunedì 9 dicembre 2019)