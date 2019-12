Montecorvino Pugliano | dall’amministrazione mille borracce agli alunni

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Questa mattina il Sindaco di, Alessandro Chiola, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Grazia Dello Stritto e l’Assessore all’Ambiente, Marianna Ciliberti, hanno distribuito oltre 400in alluminiodella scuola secondaria dei plessi scolastici di Bivio Pratole eCapoluogo. Nei prossimi giorni saranno coinvolti nell’iniziativa anche glidelle scuole materne edelementari, per un totale di circa. «Sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali è dovere di ogni istituzione. Sottolinea il Sindaco Alessandro Chiola. In questo caso abbiamo pensato, con il sostegno della Società che gestisce il servizio di nettezza urbana, la SarimSpA, di donare una bottiglietta in alluminio ad ogni studente in modo tale da poter ridurre al massimo l’utilizzo di bottiglie ...

