Miss Universo 2019 è la sudafricana Zozibini Tunzi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Una bellezza indiscutibile che rompe ogni stereotipo. Si chiama, 26 anni, è lei la nuova, incoronata durante la finale del concorso che si è tenuta ad Atlanta. "Questa sera essere incoronata come regina, con i mie capelli e la mia pelle esattamente come sono è qualcosa di magico e spero che la mia vittoria possa ispirare le persone ad essere sempre se stesse e a non compromettere mai la propria identità" ha dettoche è un'attivista impegnata nella lotta alla violenza sulle donne e agli stereotipi di genere, ed è una sostenitrice della bellezza naturale. La modella che ad agosto aveva vinto il titolo diSudafrica è la prima donna nera del suo Paese a trionfare a. Ha sbaragliato la concorrenza di 89 reginette provenienti da tutto il mondo, e si è aggiudicata la ...

